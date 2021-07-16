Son dakika | AK Parti'den OHAL yetkisi açıklaması: İhraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla düştü

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı açıklamada, " TMSF'nin kayyım yetkilerinin devamının 3 yıl daha uzatılması, aynı şekilde terörle tutukluluk, gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması ve kamu personeli ihracın da tanınan hakların 3 yıl daha uzatılması gündemdeydi. Biz toplumdan gelen demokratik talepleri değerlendiren bir partiyiz. Kendi partimizin ilgili kurullarında bu konuları tekrar değerlendirdik, konuştuk, tartıştık. Ortaya konan gerekçeleri değerlendirdiğimizde kanun teklifi sahiplerimiz başta olmak üzere tüm taraflarla anlaşarak şöyle bir karara vardık." dedi.

Bülent Turan alınan kararlar hakkında şunları söyledi:

" TMSF'nin kayyım yetkileri 3 yıl daha uzamak durumunda çünkü çok iş yoğunluğu var. Ancak terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerini 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz. Aynı şekilde kamu personelinin ihracı ile ilgili 3 yıl olan teklifimizi de 1 yıl olarak revize ediyoruz. "