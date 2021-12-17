Son dakika | AK Parti’den teklif! Asgari ücrette damga vergisi kalkıyor

Son dakika haberi... Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi ile Asgari Ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor.

Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek. Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.