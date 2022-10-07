Son dakika | AK Parti'den torba yasa teklifi! KYK borçlarının faizleri ve maske cezaları silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Meclis'e sunulacak torba kanun hakkında bilgi verdi.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İş yerlerinde yemek verdikleri taktirde bunu doğrudan gider olarak yazabiliyorlardı. Nakdi olarak verdikleri taktirde bu vergi ve sigorta primine tabi idi. Bu süreçte isteyen 51 liralık kısmı para olarak verdikleri taktirde bunun da vergi ve sigorta priminin tabi olmasıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Burada işveren ve çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar.

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Yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kanunda yürürlük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bin liraya kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.

Ar-Ge ile ilgili bundan önce 1 milyon liraya kadar yapılan desteği 2.5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı hızlandırmak amacıyla yapılan bir düzenleme.

Yurt dışında Türkiye’den giden inşaat işçilerinden çalışan ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna haline getiriyoruz.

"BÜTÜN KYK FAİZLERİNİ SİLİYORUZ"

Öğrenim kredisi çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi almış bir de 26 bin kişi de katkı kredisi almış bunların toplam parası daha önceki durumda diyelim ki 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Toplam yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı.

O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmadan 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrenci kredisi yuvarlık hesap olarak bin lira olsun. 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi okul bitene kadar sabit. 2023-2024 yılında rakam 1300 liraya çıkmış o da 2023-24 yılları için sabit."

2 yıl sürenin işe başlama süresi çerçevesinde faiz artışına, enflasyon artışına maruz kalmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir. 4 yıl normal okullar için 5 yıl okullarda 5 yıl artı 2 yıl da herhangi bir faiz ilavesi olmayacak.

Öğrenci 6. yılın sonunda 1 yıl daha uzatmak istediğinde yine imkan verilecek faiz ortaya çıkmayacak. Bu arada askere giderse askerlik süresinde de faiz işlemeyecek. Öğrenci 6. yılın sonunda 1 yıl daha ilave olduktan sonra üst üste 3 kere daha erteleyebilecek. 7. yıldan sonraki ilave ertelemeler için yaptığı takdirde toplam borcunun yüzde 10’unu geçmemek üzere TÜFE oranında faiz ilave edilecek. 3 kere uzatma hakkı ortaya çıkmış oluyor.

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARIN SİLİNMESİ

2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak biliyorsunuz bu icra takibinin şüpheli hale getirilmesi vergiden istisna haline getirilmesi için çok büyük bir süreç vardı. Süreci kısaltıyoruz. Her kim icra takibinde dosya toplamı varsa bu alacaktan vazgeçtiği takdirde bütün takipler dosyadan ortadan kalkmış oluyor. Telekom şirketleri, GSM şirketleri, doğal gaz şirketleri, elektrik şirketleri, belediyelere olan su borçları, vatandaşın birbirleri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaktan vazgeçtiklerinde defter kayıt belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar.

MASKE VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZALARI

Yaklaşık 9 milyon dosya 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bunun toplam bedeli de hemen hemen 20 milyar liralık bir rakamı oluşturuyor. Maske ile ilgili toplam 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımız yazılmış ceza vardı. 2.7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor.

Yine yaptığımız önemli bir düzenleme de tıp fakültesi ve diş hekimliği okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Bu devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde. 5500 liralık ücret ödemesi yapılmış oluyor.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI

Engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var. Yaşlı aylığı alabilmeleri için bazı şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaş aylığı hak ediyor ama belirli periyotlarla bu engel sağlık kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. 3 yıl aylık aldı 3. yıl sonunda gitti engel oranı yüzde 40’ın altına düştü. Engelli kardeşimize ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süre içerisinde engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

"AF YOLUNA GİDİYORUZ"

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye’ye araçla geldiği takdirde 2 yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye’de kullanma hakkı var. Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz."