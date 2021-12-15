Son dakika | AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması: Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret zammı hakkında konuşan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının beklentileri tespit ettiğini ifade ederek, " İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir" diye konuştu.

EKONOMİK OHAL İDDİASI

Kurtulmuş, ekonomik OHAL iddiasıyla ilgili olarak, "Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin. " dedi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr İzzet Özgenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Ekonomik OHAL nedir? Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirse ne olur?