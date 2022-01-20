Son dakika | AK Partili Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir

Son dakika... AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Terörist başının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

"İFTİRA ATMAK, EN TEMEL SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

Sn Akşener’in “terörist başının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

"MUHALEFET, TÜRKİYE GÜNDEMİNİ ASILSIZ İDDİALARLA İŞGAL ETMEYE SON VERMELİ"

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek." sözlerine ilişkine olarak şunları söylemişti:

"Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş? En büyük hesabı, İmralı’daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı keser. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel. Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan gayriresmî ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Görüyorum ki bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için ‘İmralı’dakini’ İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha. Yapma. Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin. Ama böyle bir ahmaklığa yeltenirsen karşında bizi bulursun ve o sandık geldiğinde kim kimden nasıl hesap kesiyormuş ilk elden görürsün. Bu memleketi senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını senin siyasi hesaplarına ezdirmeyiz. Bunu böyle bilesin."