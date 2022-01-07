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  3. Son dakika | Akaryakıt fiyatları dolarla yarışıyor! Bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika | Akaryakıt fiyatları dolarla yarışıyor! Bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği belirtildi.

Son dakika | Akaryakıt fiyatları dolarla yarışıyor! Bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; motorinde 94, Benzinde 63 kuruş/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 63
Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt fiyatları dolarla yarışıyor! Bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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