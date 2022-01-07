Son dakika | Akaryakıt fiyatları dolarla yarışıyor! Bir zam daha: Bu gece yarısından itibaren...
Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği belirtildi.
Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre; motorinde 94, Benzinde 63 kuruş/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 63
Motorinde 94 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."