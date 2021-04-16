SON DAKİKA! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine teminat!

Son dakika... Bütün akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya gidiliyor. İlk kez yapılacak tesisler hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdüren kişilerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacağı belirtildi.

Teminatını yatırmayanlar hakkında bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmektedir. Teminatın verilmemesi halinde faaliyet izninin verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçileceği duyuruldu.

Mali alanda ise otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getirilecek. Otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu olacak. Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek ve otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.