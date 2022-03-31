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  3. Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!

Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!

Son dakika! Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; motorine 88 kuruşluk indirim geldi.

Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!

Son dakika! Rusya- Ukrayna savaşının etkileri devam ediyor. 121 dolar seviyelerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşmasının hemen ardından petrol  varili 110 dolara düştü.  Türkiye'de geçtiğimiz gün motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti. Edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren motorin 88 kuruşluk bir indirime daha gidecek. Buna göre, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya indirildi.

Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!

GÜNCEL FİYATLAR

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!Son dakika! Akaryakıta indirim! Bu gece istasyonlar dolsun, pompaya yansıyacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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