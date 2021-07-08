SON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!

Son dakika haberi... Akbank'tan yapılan açıklamada, "İnternet ve mobilin de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı" denildi.

İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi ödemelerinin bugüne ertelendiğini, gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu.

Banka, 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi.

ŞUBELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI

Öte yandan Akbank, şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir."

Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.