Şenol Güneş Emre Belözoğlu'nu Milli takımda görmek istiyor | Görüşme gerçekleştiSON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!Kıyafeti müstehcen bulunduğu için bakın başına ne geldi! Sporcu Deniz Saypınar gözyaşlarına hakim olamadı!Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyorMillet ittifakı karışıyor! CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adayı krizi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsızBu kez de meyve suyu tesisi! Bu kadar iğrençlik fazla! Afyonkarahisar'daki tesisi görenler meyve suyu içmeye tövbe ediyor!10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?Sinemaseverlerin dikkatine! Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona giriyor!
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  3. SON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!

SON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!

Son dakika haberi... Yaklaşık iki gündür kesintilerin yaşandığı Akbank'ta işlemler normale döndü. Banka, tüm hizmetlerin devreye alındığını duyurdu. Banka, şubelerin 8-9 Temmuz'da öğle arası dahil saat 19.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı.

SON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!

Son dakika haberi... Akbank'tan yapılan açıklamada, "İnternet ve mobilin de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı" denildi.

İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi ödemelerinin bugüne ertelendiğini, gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu.

Banka, 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi.

ŞUBELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI

Öte yandan Akbank, şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi. 

Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir."

Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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