Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akciğerinde kitle tespit edildiğini belirten usta oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi.

"SICACIK CİVAN'IMI KAYBETTİK"



Ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Civan Canova ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak acı haberi duyurdu. Değirmencioğlu paylaşımında, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim” ifadelerini kullandı.

AKCİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Canova paylaşımında şunları yazmıştı: “Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da sıçradı beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Orada kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor ‘Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye gittim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı.Çünkü akciğer filmi çekerken belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Şimdi bütün ilgi onun üzerine toplandı.15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler.”