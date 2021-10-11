Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz Girit Adası bölgesinde derinliği 9.4 km olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunun bilgisi verildi. AFAD da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 3.5 olarak belirledi

AFAD SON DEPREMLER 11 EKİM 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 11 EKİM 2021 PAZARTESİ

Kandilli Rasaathanesi verilerine göre 11 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde

Son depremleri görmek için linke tıklayınız