Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika! Kandilli tarafından yayınlanan verilere göre Akdeniz'in açıklarında Girit adalarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz Girit Adası bölgesinde derinliği 9.4 km olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunun bilgisi verildi. AFAD da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 3.5 olarak belirledi
AFAD SON DEPREMLER 11 EKİM 2021 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 11 EKİM 2021 PAZARTESİ
Kandilli Rasaathanesi verilerine göre 11 Ekim 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/SsQH8bhqdZ
11.10.2021, 15:50:36 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 9.4 km#Kandilli