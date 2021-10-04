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  3. Son dakika! Akdeniz'de meydana gelen 4.4'lük deprem korkuttu!

Son dakika! Akdeniz'de meydana gelen 4.4'lük deprem korkuttu!

Son dakika! Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre Akdeniz'in açıklarında Oniki adalar bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de meydana gelen 4.4'lük deprem korkuttu!

Son dakika haberi...  Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz Oniki adalar bölgesinde derinliği 1.9  km olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunun bilgisi verildi. AFAD daTwitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 4.3 olarak belirledi

AFAD SON DEPREMLER 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 3 Ekim 2021 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

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