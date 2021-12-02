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  3. Son dakika | Akıllar karıştı, sürücüler şaşkın! 55 kuruş indirim gelen benzine bugün 44 kuruş zam geldi

Son dakika | Akıllar karıştı, sürücüler şaşkın! 55 kuruş indirim gelen benzine bugün 44 kuruş zam geldi

Son dakika... Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede dün 55 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarına bugün zam geldi. Yapılan bilgilendirmede benzine 44 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

Bilgilendirmede," 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Söz konusu zammın ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara'da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir'de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Akıllar karıştı, sürücüler şaşkın! 55 kuruş indirim gelen benzine bugün 44 kuruş zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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