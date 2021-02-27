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  3. SON DAKİKA! Akkuyu Nükleer Güç Santrali başlıyor: Temelini Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte atacak

SON DAKİKA! Akkuyu Nükleer Güç Santrali başlıyor: Temelini Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte atacak

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuk olduğu programda aktardığı bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. Reaktörünün temelini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak tören ile 10 Mart'ta atacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! Akkuyu Nükleer Güç Santrali başlıyor: Temelini Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte atacak

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında bilgiler paylaştı. 3. Reaktörün temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortaklığında atılacağını söyleyen Bakan Dönmez, törenin 10 Mart'ta gerçekleşeceğini ve online olarak yapılacağını ifade etti. 

24 TV Moderatörü Helin Aslan tarafından sunulan programa konuk olan Enerji Bakanı Dönmez, santral fiilen faaliyete geçtiğinde 4 - 5 bin civarında vatandaşın burada istihdam edileceğini duyurdu. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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