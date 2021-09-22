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  3. Son dakika | AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağışlar İstanbul'u fena vuracak: Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Son dakika | AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağışlar İstanbul'u fena vuracak: Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Son dakika... İBB Akom, İstanbul'da akşam saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini açıkladı. Ayrıca vatandaşların yağışların meydana getirebileceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbir olmaları istendi. 

Son dakika | AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağışlar İstanbul'u fena vuracak: Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden "22-23 Eylül Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış başlığıyla" yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20 -50 km/s) şekilde etkili olan rüzgar ile birlikte bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor."

Son dakika | AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağışlar İstanbul'u fena vuracak: Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat!

VATANDAŞLARA UYARI ÜSTÜNE UYARI

Öte yandan vatandaşların yağışların meydana getirebileceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbir olmaları istendi. 

 

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Eylül Çarşamba gününe ilişkin yapılan hava durumu tahmininde Marmara Bölgesi için," Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti. 

Bunun yanında İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren  yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. 

Son dakika | AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Sağanak yağışlar İstanbul'u fena vuracak: Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Tayfun Altuntaş
Editör
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