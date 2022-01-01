Son dakika: Aksaray'da korkunç kaza: 2'si çocuk 7 kişi öldü

PKK/ KCK soruşturmasında gözaltına alınan İBB çalışanı işine geri döndü! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu"

Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl"