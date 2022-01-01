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  3. Son dakika: Aksaray'da korkunç kaza: 2'si çocuk 7 kişi öldü

Son dakika: Aksaray'da korkunç kaza: 2'si çocuk 7 kişi öldü

Son dakika... Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Aksaray'da korkunç kaza: 2'si çocuk 7 kişi öldü

Alınan bilgilere göre kaza dün  meydana gelen İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobille gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Sümeyra Ergün ve Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan sürücü Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ergün ailesinin, kızlarının kent merkezindeki evinde yeni yılı kutladıkları ve Yeşiltepe beldesindeki evlerine gittikleri öğrenildi.

Cenazelerin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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