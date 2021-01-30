Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleye sağanak yağış engel oldu. Mücadele olumsuz saha ve hava koşulları nedeniyle ertelendi.

ALANYASPOR- SİVASSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle mücadele 19.dakikada durakladı. Hakem Zorbay Küçük mücadelenin ertelenmesine karar verdi. Şiddetini artıran sağanak yağmur sebebiyle sahanın ve saha kenarında su seviyesinin yüksek olması, korner noktalarının su altında kalması sebebiyle ertelendi.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Alanyaspor- Sivasspor maçı yarın aynı saat kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan mücadelede Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.