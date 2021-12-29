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  3. Son dakika | Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Son dakika | Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Son dakika | Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Son dakika haberi... Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı.

İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor sonrasında aldığı mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

Bülent Korkmaz, milli takım ve teknik direktörlük yıllarında biriktirdiği pek çok başarı il edikkatlerini üzerine çekmiştir. Son olarak Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Korkmaz, 53 yaşındadır.

Bülent Korkmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Bülent Korkmaz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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