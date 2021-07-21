Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan 42 yaşındaki Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi.

MEHMET ALİ ERBİL ACI HABERİ AÇIKLADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşarak," Allah eşine sabır versin, nur içinde yatsın" notunu düştü.

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Alişan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..."

Ayrıca Selçuk Tektaş'ın 2009 yılında evlendiği ve 2 kız çocuğunun olduğu öğrenildi.