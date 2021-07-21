Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiDışişleri Bakanlığı'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a tepki!Turuncu dumanlar gökyüzünü kapladı! Ukrayna'da azot fabrikasında patlamaÇin'de aile ve nüfus planlaması kanunu revize edilecek! 3 çocuk sahibi olmaya izin çıktıCasus yazılımla halkı mı gözetliyorlar? Ülkeyi karıştıran iddia!Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ABD'den Türkiye'ye 46 bavulla geldiSon dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramın tadını bozmadan...KKTC'de gençlerle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dayanışma mesajıSon dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan 42 yaşındaki Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi.

MEHMET ALİ ERBİL ACI HABERİ AÇIKLADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşarak," Allah eşine sabır versin, nur içinde yatsın" notunu düştü. 

sanatci-alisan-in-kardesi-hayatini-kaybetti-3-14280692-osd.jpg

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Alişan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..."

Ayrıca Selçuk Tektaş'ın 2009 yılında evlendiği ve 2 kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika | Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT