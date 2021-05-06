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  3. SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz

SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz

Son dakika... Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" dedi.

SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz

Son dakika... Türkiye ile her zaman yapıcı ilişkileri savunduklarını belirten Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" dedi.

Türkiye hakkında açıklamalarına devam eden Bakan Maas, Türkiye-AB ilişkileri için geçen senenin zor olduğunu belirterek, "Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

(AA)

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