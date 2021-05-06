SON DAKİKA! Alman Bakan Maas'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz
Son dakika... Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" dedi.
Son dakika... Türkiye ile her zaman yapıcı ilişkileri savunduklarını belirten Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" dedi.
Türkiye hakkında açıklamalarına devam eden Bakan Maas, Türkiye-AB ilişkileri için geçen senenin zor olduğunu belirterek, "Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
(AA)