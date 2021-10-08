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  3. Son dakika | Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye gelecek

Son dakika | Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye gelecek

Son dakika... Görev süresi dolmadan önce birçok ülkeye ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’ye gelecek.

Son dakika | Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye gelecek

Son dakika... Almanya'nın ilk kadın başbakanı olan ve yapılan kongre ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı görevini bırakan Başbakan Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce liderleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. 

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

"SEİBERT TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PARTNERDİR"

Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." dedi.

Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor." dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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