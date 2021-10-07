Son dakika | Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden Laschet'ten flaş karar!

Son dakika haberi... Almanya'da Başbakanlık yarışını kaybeden Hristiyan Demokrat Armin Laschet'in aldığı karar ülkede gündem oldu. Laschet'in CDU Genel Başkanlığından istifa ettiği öğrenildi.

Ülkede, 16 senedir başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti. Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.

CDU (HRİSTİYAN DEMOKRAT BİRLİĞİ) HAKKINDA

CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) Hristiyan demokrat ve liberal muhafazakâr görüşte, merkez sağ pozisyonda bir Alman siyasi partisidir.

CDU Konrad Adenauer tarafından 26 Haziran 1945'te Almanya'nın başkenti Berlin'de kurulmuştur.

Haziran 2008 yılında beri Almanya'nın, üye bakımından en büyük partisi olarak bilinen CDU'nun Genel başkanı Armin Laschet'ti.

ARMİN LASCHET KİMDİR?

Almanya’nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın Başbakanı Armin Laschet, Merkel’in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarına yakınlığı ile bilinir.

Armin Lacshet Hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Armin Laschet kimdir? Nereli ve kaç yaşında?