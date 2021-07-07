Son dakika | Alper Potuk, Çaykur Rizespor'da!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'un web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

ALPER POTUK KİMDİR?

fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelen Alper Potuk, babasının işi nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı.

Alper Potuk hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....

Alper Potuk kimdir?