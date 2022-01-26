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  3. Son dakika! Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Son dakika! Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Son dakika! Süper Lig ekibi Altay, kısa süre önce takımın başına getirilen teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son dakika! Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve galibiyet almakta zorluk yaşayan Altay'da şok bir ayrılık yaşandı.

Mustafa Denizli ile yollarını ayıran ve kısa süre önce Mert Nobre'yi göreve getiren Altay, 41 yaşındaki çalıştırıcı ile de yollarını ayırdığını duyurdu.

Son dakika! Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

RESMİ AÇIKLAMA İLE DUYURULDU

Ayrılık açıklamasını duyuran Altay, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Mert Nobre'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

 

SADECE 3 MAÇ GÖREV YAPTI

Takımın başında iç sahada Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarına çıkan MErt Nobre, deplasmanda ise Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. İzmir ekibi Nobre yönetiminde bu 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Takımın bugün başlayan Antalya kampına katılmayan Mert Nobre'nin Altay'ın başındaki teknik direktörlük macerası 3 maç sürdü.

Son dakika! Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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