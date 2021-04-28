Son dakika| Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli oldu

Son dakika... TFF 1.Lig ekibi Altay'da geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Osman Özköylü yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli getirildi. 71 yaşındaki başarılı teknik adamın takımın başına getirildiği kulübün Twitter hesabından "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa" paylaşımı ile duyuruldu.

Başarılı teknik direktör Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın başında lig şampiyonluğu yaşayan tek teknik direktör olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Denizli, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Altay forması da giymişti.