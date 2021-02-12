Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! 12 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! 12 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ekonomi haberleri: Altın fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma gününe düşüşle başladı. Gram altın 412 TL seviyesinden, çeyrek altın 695 TL'den satılıyor. Peki 12 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?