Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! 12 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekonomi haberleri: Altın fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma gününe düşüşle başladı. Gram altın 412 TL seviyesinden, çeyrek altın 695 TL'den satılıyor. Peki 12 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 13 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 12 Şubat Cuma gününe de bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 11 ŞUBAT 2021 BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 412,13 TL Satış: 412,21 TL