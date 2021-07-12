Son dakika: Altın fiyatları yeni haftaya gözünü düşüşle açtı! 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Gram altın 500 TL'nin hemen üstünde seyrederken ONS altın da 1800 dolar seviyelerinden satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler 12 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

1 15 Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde araştırılıyor.