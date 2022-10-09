SON DAKİKA! Ampute milli takımı tarihinde bir ilk yaşayarak rakibi Angola'yı 4-1yenerek dünya şampiyonu oldu.
SON DAKİKA! Ampute milli takımı dünya şampiyonu!
SON DAKİKA! Ampute milli takımı tarihinde bir ilk yaşayarak rakibi 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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