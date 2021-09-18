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SON DAKİKA! Ampute Milli Takımı finalde!

SON DAKİKA! Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı. Milli takımımız Yarı finalde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.

SON DAKİKA! Ampute Milli Takımı finalde!

Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşı karşıya geldi.

Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan'ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25+2'de Dmitrii Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

SON DAKİKA! Ampute Milli Takımı finalde!

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42. dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

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