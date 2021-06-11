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  4. Son dakika | Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Son dakika | Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı, Barcelona ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Son dakika | Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. BeIN Sports spikeri İsmail Şenol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı Pivot Sertaç Şanlı'nın Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda prensip anlaşmasına vardığını kaydetti.

Şenol paylaşımında," Anadolu Efes’ten Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı. " ifadelerine yer verdi. 

Son dakika | Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

EN ÇOK KAZANAN TÜRK OYUNCUSU OLACAK

BeIN Sports canlı yayınında transfere ilişkin konuşan Şenol," Barcelona, Sertaç'a astronomik bir teklif yaptı. İmzaların 1-2 gün içinde atılması bekleniyor. Sertaç sözleşmeyi imzaladığında, Avrupa'da en çok kazanan Türk oyuncu olacak." dedi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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