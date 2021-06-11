Son dakika | Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı
Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı, Barcelona ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. BeIN Sports spikeri İsmail Şenol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı Pivot Sertaç Şanlı'nın Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalama konusunda prensip anlaşmasına vardığını kaydetti.
Şenol paylaşımında," Anadolu Efes’ten Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı. " ifadelerine yer verdi.
EN ÇOK KAZANAN TÜRK OYUNCUSU OLACAK
BeIN Sports canlı yayınında transfere ilişkin konuşan Şenol," Barcelona, Sertaç'a astronomik bir teklif yaptı. İmzaların 1-2 gün içinde atılması bekleniyor. Sertaç sözleşmeyi imzaladığında, Avrupa'da en çok kazanan Türk oyuncu olacak." dedi.
beIN SPORTS SON DAKİKA: Anadolu Efes’ten Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı. Detaylar şimdi beIN SPORTS HABER’de.— İsmail Şenol (@ismailsenol) June 11, 2021