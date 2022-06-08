Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi!

Son dakika! Otoyolun Ankara güzergahında ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu yönünde kontrolden çıkarak yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi aldı.

YOL KAPATILDI

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kazada olası bir felaketin önüne geçilebilmesi için otoyol İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşıma kapatıldı. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.