Son dakika| Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesinin iadesini istedi
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi raportörü HDP'nin kapatılması istemiyle verilen iddianameyi incelemesinin ardından eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.
Son dakika haberi... Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada hazırladığı iddianameyi incelemesi için Anayasa Mahkemesi'nin görevlendirdiği raportör iddianamedeki usuli eksikleri inceledi.
Raportör, hazırladığı raporu Anayasa Mahkemesi Üyelerine sundu. Raporda, iddianamede usuli eksiklikler bulunduğu için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi istendi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raporda "Rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı." denildi.
İDDİANAME ONAYLANIRSA NE OLACAK?
Anayasa Mahkemesi, iddianameyi kabul ederse dava aşama aşama devam edecek.