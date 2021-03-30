Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksettiİnstagram ne oldu? | İnstagram durduruldu sorunu sebebi ne? | İnstagram sorun mu var? 30 Mart SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleBaraj 33. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart SalıDoya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir?Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar! Devam edecek...30 Mart 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika| Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesinin iadesini istedi

Son dakika| Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesinin iadesini istedi

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi raportörü HDP'nin kapatılması istemiyle verilen iddianameyi incelemesinin ardından eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.

Son dakika| Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesinin iadesini istedi

Son dakika haberi... Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada hazırladığı iddianameyi incelemesi için Anayasa Mahkemesi'nin görevlendirdiği raportör iddianamedeki usuli eksikleri inceledi.

Raportör, hazırladığı raporu Anayasa Mahkemesi Üyelerine sundu. Raporda, iddianamede usuli eksiklikler bulunduğu için  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi istendi. 

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raporda "Rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı." denildi.

İDDİANAME ONAYLANIRSA NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi, iddianameyi kabul ederse dava aşama aşama devam edecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT