Son dakika | Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim belli oldu!

Son dakika haberi... Meclis'te yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi seçildi.

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KENAN YAŞAR KİMDİR?

AYM üyesi Kenan Yaşar, Ankara Barosu Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 26 yıldır Çorum’da avukatlık yapıyor. Çorum Barosu’nda genel sekreterlik de yapan Yaşar, son iki dönemdir de baro başkanlığı görevini sürdürüyor. Yaşar, daha önce AK Parti il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olmuştu.