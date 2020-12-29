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  3. Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala kararı: Oy çokluğuyla reddedildi

Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala kararı: Oy çokluğuyla reddedildi

Son dakika haber... Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala kararı: Oy çokluğuyla reddedildi


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