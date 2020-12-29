Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala kararı: Oy çokluğuyla reddedildi
Son dakika haber... Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.
Son dakika haber... Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. AYM'de Osman Kavala'nın bireysel başvurusuyla ilgili ret kararı 8'e 7'e oy çokluğuyla alındı.
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Anayasa Mahkemesinden Osman Kavala kararı
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