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  3. Son dakika! Anıtkabir'de Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutan albay görevden alındı!

Son dakika! Anıtkabir'de Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutan albay görevden alındı!

Son dakika! Geçtiğimiz gün Anıtkabir ziyareti gerçekleştiren Bülent Ersoy'un, yağmurda kalmaması için şemsiyesini tutan albayın, görevden alındığı bildirildi.

Son dakika! Anıtkabir'de Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutan albay görevden alındı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği esnada, bir albayın ünlü şarkıcıya şemsiye tuttuğu görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatmıştı.

Anıtkabir komutanı Albay Hakan Osman Sert'in görevden alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin yazılı metin yayımlayan MSB, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diva lakaplı Bülent Ersoy, dün Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Divanın ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye oturmuş görüntüsünün yanı sıra bir subayın Ersoy'a şemsiye tutması tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Büşra Mercimek
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