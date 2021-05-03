SON DAKİKA! Ankara Barosu'ndan EGM'nin kayıt genelgesine dava!

Son dakika haberi... Ankara Barosu, kamusal olaylarda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engellemek amacıyla çıkarılan Emniyet genelgesini Danıştay’a taşıdı.

Ankara Barosu tarafından sunulan dava dilekçesinde, Anayasa’nın 36. Maddesi uyarınca, herkesin meşru vasıtalarla hak arama hürriyetine sahip olduğu hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

“Kişilerin hak arama hürriyetlerinin bir parçası olarak, işlenen suçu ispat amacı, kişisel veriler hukukunun istisnası olmanın ötesinde, hukuken korunması gereken bir üstün değerdir. Öncelikle her bir yurttaş, üstelik de kamusal bir alanda gerçekleşen bir olayı, suç şüphesiyle delillendirmek ihtiyacı hissedebilir. Bu toplum halinde yaşamanın ve dayanışmanın doğal bir sonucudur.”

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLALİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayımladığı genelge ile kolluk personelinden kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesini istedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Karara gerekçe olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterildi ve ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği öne sürüldü.

Genelgeyi paylaşan Çağdaş Hukukçular Derneği ise Twitter'dan kamuoyuyla "Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" mesajını paylaştı.

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