Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca provokatör paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 14 Şubat'a özel poz!Kar yağışı uçuşları olumsuz etkiledi! Sabiha Gökçen uçuşlarında düzenlemeye gittiİçişleri Bakanı Soylu: Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsünMerlin Şamirşah Kimdir? Nereli? Neden gündem oldu?Sağlık Bakanlığı formülü buldu! Ödüllü illerde lokanta ve kafeler açılacak"Özgecan Aslan gibi olacak sonun" diyerek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı!Yarın okul var mı 2021? Yarın okullar açılacak mı? Yarın hangi okullar açılıyor, hangi sınıflar okula gidecek?'Üniversiteler Mayıs'ta açılsın' önerisi!FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümde neler olacak?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca provokatör paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca provokatör paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!

Gara bölgesinde yaşanılan terör saldırısı sonucu şehit edilen vatandaşların ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca provokatör paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın şehit edildi. Olayın ardından sosyal medya platformlarında yapılan provokatör paylaşımlara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar duyuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT