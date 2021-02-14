Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca provokatör paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın şehit edildi. Olayın ardından sosyal medya platformlarında yapılan provokatör paylaşımlara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar duyuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlattı.