Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo'ya soruşturma

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hazreti Muhammed karikatürleriyle tüm İslam dünyasında yoğun tepkilere maruz kalmışken bir skandala daha imza attı. Derginin bugün yayımlanan sayısının kapak görselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli karikatür olması, eleştiri yağmuruna tutuldu. Siyasi isimlerden dergiye yönelik kınama açıklamalarının ardı arkası kesilmezken derginin çirkin paylaşımına yönelik soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resmen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Fransız dergi Charlie Hebdo, yayımladığı Hazreti Muhammed karikatürleriyle gündeme gelmiş ve İslam dünyasından büyük tepki görmüştü. Bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan dergi, kapak fotoğrafıyla yeni bir skandala imza attı.

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret bularak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Bu skandal hareketi üzerine dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Dergi sayfasının üst kısmında

"Erdoğan özel hayatta çok komik" ifadesi yer alırken alt kısımda ise

"Oooo kahin" sözlerine yer verildi.

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