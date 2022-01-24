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  3. Son dakika | Ankara-İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı!

Son dakika | Ankara-İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı!

Son dakika...D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı

Son dakika | Ankara-İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı!

Son dakika...Yurtta yaşanan yoğun kar yağışı birçok şehirde aksaklıklara neden oldu. Şehirler arası ulaşım da bu durumdan nasibini valiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu'nun tamamen kapatıldığı bildirilmişti.

Gelen son dakika haberine göre D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara İstanbul yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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