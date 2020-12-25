Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

Son dakika... Yeni yıl kutlamalarına kısa bir süre kala Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyon gerçekleşti. İHA'nın haberine göre piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği saptandı. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı.