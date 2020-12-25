TÜRGEV nedir? Amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimin? Başkanı kim?Dolar ve euroda son durum! Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 25 Aralık 2020 Cuma ?TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı amacı ve faaliyetleri neler? TÜGVA kimin?Göztepe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bir Zamanlar Çukuova'yı yıkan vedaa! Uğur Güneş diziden ayrıldı!Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 25 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEYüz yüze sınavlar hakkında flaş kararSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...Öğrenci yurtları olarak kiralanan binalar TÜRGEV ve TÜGVA'ya devredildi, kiraları belediye ödedi!KPSS ortaöğretim tercihleri neye göre yapılır? KPSS ortöğretim nitelik kodları nasıl öğrenilir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

Son dakika... Yılbaşına kısa bir süre kala sahte içki üreten ve satanlara karşı harekete geçen emniyet güçleri önemli bir operasyona imza attı. Sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

Son dakika... Yeni yıl kutlamalarına kısa bir süre kala Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyon gerçekleşti. İHA'nın haberine göre  piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği saptandı. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. 

Son dakika... Ankara polisinden sahte içki üreten ve satanlara 4 ilde operasyon

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT