Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Son dakika... Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtindeki Şahan Kışlası yakınlarında meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak korkulukla çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Otobüsten çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.