Pozitif Hukuk ne demek, TDK'ya göre Pozitif Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! "Bari bunda yapmasaydın"2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10551060822 Aralık Sarıkamış şehitleri resmi | Sarıkamış şehitleri şiirleri, anma mesajları, görselleriİBB'nin halk ekmek üzerinden yaptığı algı çöktü! Ekmek az üretiliyor, büfe sayısı azaltılmış, yeni büfeleri açamamışlarHande Erçel'in seksi dansı lansmana damga vurdu! Hakkında çıkan iddialara tek tek cevap verdi!Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarıSarıkamış şehitleri isim listesi | Sarıkamış harekat komutanı kimdir?Derya Uluğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü!2022 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 208310036
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Son dakika... Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtindeki Şahan Kışlası yakınlarında  meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak korkulukla çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Otobüsten çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
0
0
1007
412
2
3
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT