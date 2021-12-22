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  3. Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu 20 kişinin yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika | Ankara Sincan'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtindeki Şahan Kışlası yakınlarında yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü kontrolden çıkarak korkulukla çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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