Son dakika! Ankara Valisi acı haberi duyurdu! Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti...

Ankara Valisi Vasip Şahin, resmi Twitter hesabından açıklama yaparak acı haberi duyurdu. Şahin, fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını ancak yaralılardan birinin hayatının kaybettiğini açıkladı.

2 YARALININ TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Vali Vasip Şahin'in açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."

İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) August 15, 2022

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