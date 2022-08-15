Son dakika! Ankara Valisi acı haberi duyurdu! Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti...

Son dakika... Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, fırtınadan kaynaklı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Son dakika! Ankara Valisi acı haberi duyurdu! Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti...

Ankara Valisi Vasip Şahin, resmi Twitter hesabından açıklama yaparak acı haberi duyurdu. Şahin, fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını ancak yaralılardan birinin hayatının kaybettiğini açıkladı.

Son dakika! Ankara Valisi acı haberi duyurdu! Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti...

2 YARALININ TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Vali Vasip Şahin'in açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."

Son dakika! Ankara Valisi acı haberi duyurdu! Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti...

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