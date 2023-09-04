Son dakika... Ankara'da F-4 uçağından kopan parça açık otoparka düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!

Ankara'da D-4 savaş uçağından kopan bir parça, şehir merkezinde TPAO'ya ait açık bir otoparka düştü. Olayda can ve yaralı olmaması sevindirirken, Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Milli Savunma Bakanlığı, F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple açık otoparka düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.