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  3. Son dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 tuğgeneral için gözaltı kararı

Son dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 tuğgeneral için gözaltı kararı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i sivil olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika...Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 tuğgeneral için gözaltı kararı

Son dakika... Türkiye'de birçok yere sızan FETÖ'cülerin tespit edilmesi için yürütülen soruşturma ve çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 3'ü emekli tuğgeneral biri de sivil olan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

AA'nın haberine göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan emekli tuğgeneraller C.Ç, N.C, S.A. ile bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Açıklamada, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde, büfe, bakkal, market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile bağlı oldukları mahrem imamların kullanımındaki operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen emekli askerler ve mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamaya göre, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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