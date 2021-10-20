Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi etti. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin MTA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır"

ANKARA VALİLİĞİ: CAN KAYBI VE YARALI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.