Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?Ekrem Aydın boşanma arifesinde oldukları eşini avukata götürme bahanesiyle kandırdı! Ormanda benzin dökerek yaktı!Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alper Ulusoy hangi takımlı?Şevval Şahin vücudundaki dövmeleri tek tek göstererek anlamlarını saydı! Yapılırken çekilen kareleri de yayınladı!'Siyasi cinayetler' hakkında yazılı metin yayınladı! Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "İlk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz"Denim Kumaş Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu kimin, nerede? Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki olay nedir?Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSena Sever'in ablası fenomen Ebru Sever Türk tesettürden çıktı, takipçilerinden linç yedi!Çift İğne Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Son dakika... Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde doğalgaz hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi etti.  Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin MTA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır"

Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

ANKARA VALİLİĞİ: CAN KAYBI VE YARALI BULUNMAMAKTADIR

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. 

Son dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktıSon dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktıSon dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktıSon dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktıSon dakika | Ankara'da korku dolu anlar! MTA'da doğalgaz vanasında patlama meydana geldi, yangın çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT