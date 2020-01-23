Son dakika...! Ankara'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Ankara'dan son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ankara'da meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken 06:54'teki depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.

Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, 06.54'te 4,5 büyüklüğündeki deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.. Yaşanan deprem korku ve paniğe yol açarken şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2020.01.23 07:19:41 40.0892 33.2783 8.4 -.- 2.4 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)

2020.01.23 07:08:04 40.1018 33.2517 6.0 -.- 3.2 3.2 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.01.23 06:54:12 40.1153 33.2513 6.8 -.- 4.6 4.5 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.01.23 06:42:46 40.1058 33.2630 6.3 -.- 3.9 3.9 KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını, detaylı incelemenin görevli ekiplerce sürdüğünü duyurdu.

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlçemize bağlı Ahmetadil Mahallemizde sabah saat 6.42’de AFAD verilerine göre 3.9 ve saat 6.55’te ise yakınındaki Kozayağı Mahallemizde 4.5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara’da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Manisa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntüler