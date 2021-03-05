SON DAKİKA! Ankara'da uygulanması planlanan ekmeğe zam kararı iptal edildi

Son dakika haberi... Ankara'da ekmeğe yapılması planlanan 25 kuruşluk zam kararının ardından vatandaşların tepkileri üzeirne Valilik, kararın iptal edildiğini duyurdu.

Valilik yetkililerince yapılan açıklamada, Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğe gönderilen ekmek ve pidelerin fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranının itiraz komisyonunca değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtildi.

Ancak Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğe gönderilen itirazın da komisyonda değerlendirildiği ve oy çokluğuyla reddedildiği, bu nedenle yasal yetkiler dahilinde adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açıldığı ifade edildi.