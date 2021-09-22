Son dakika: Ankara'da zincirleme trafik kazası! 7 araç karıştı, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Anadolu Meydanı istikametine giden Enes Yumuşak'ın kullandığı 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep Kürekçi'nin idaresinde 06 Z 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 5 ARACA ÇARPTILAR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, caddede park halinde bulunan 5 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen sürücüler Yumuşak ile Kürekçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.