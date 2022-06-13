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  3. Son dakika | Ankara'daki sel felaketinden acı haber! Ramazan Gök'ün cansız bulundu, can kaybı 4'e yükseldi

Son dakika | Ankara'daki sel felaketinden acı haber! Ramazan Gök'ün cansız bulundu, can kaybı 4'e yükseldi

Son dakika... Ankara'da etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde akıntıya kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika | Ankara'daki sel felaketinden acı haber! Ramazan Gök'ün cansız bulundu, can kaybı 4'e yükseldi

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarısı yaptığı Ankara'da etkili olan sağanak yağışların etkisi devam ediyor. Özellikle kentin birçok noktasında hayat durma noktasına gelirken yağışlar, beraberinde sel felaketini getirdi.

Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında  Ramazan Gök isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Ramazan Gök'ün cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada," Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." denildi. 

SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Öte yandan Akyurt ilçesindeki selde 21 yaşındaki Muhammet Şahin elektrik akımına kapılarak,  67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Diğer yandan Altındağ ilçesinde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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